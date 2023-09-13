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Копию Ту-144 на станции метро «Пыхтино» изготовили как настоящий самолет

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Новости Москвы
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Открытая на прошлой неделе новая станция Московского метрополитена «Пыхтино» посвящена отечественному самолетостроению: на путевой стене размещены графические изображения отечественных летательных аппаратов, на потолке вдоль платформы смонтированы десять световых конструкций в виде самолетных турбин, а над эскалатором — модель сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ Туполева в конце 1960-х, в масштабе 1:10. Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что эта модель максимально приближена к облику настоящего самолета и создана специалистами конструкторского бюро А.Н.Туполева из авиационных материалов — алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, обеспечивающих наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет, с использованием документации к проекту реального самолета. Бочкарев уточнил параметры модели: ее длина составляет более 7,5 м, размах крыла — почти 3 м, масса — около 180 кг.

«Модель была доставлена на «Пыхтино» по частям и собрана непосредственно на станции. Специалисты ГК «Мосинжпроект» и КБ имени Туполева позаботились о надежности и безопасности конструкции: модель установлена на стальных трубах из нержавеющей стали, которые крепятся к стальным балкам. Все узлы обладают большим запасом прочности», — подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект», выступающего основным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро, Юрий Кравцов.

Открытие станций Солнцевской линии «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» состоялось 6 сентября, причем последняя стала первой в России станцией метро на территории воздушной гавани. Ввод в эксплуатацию нового участка линии, куда входят «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, заметно улучшает транспортное обслуживание «Новой Москвы», а Солнцевская линия теперь включает 14 станций, при этом поездка от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково», конечной, составит около 40 минут.

Теги
самолет Андрей Бочкарев аэропорт Внуково Московский метрополитен