В Москве открыли первую в России станцию метро на территории аэропорта

Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду, 6 сентября, Солнцевская линия Московского метрополитена пополнилась двумя новыми станциями: «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Последняя стала первой в стране станцией подземки, расположенной на территории воздушной гавани, что даст пассажирам удобный доступ в терминал и к аэровокзальной инфраструктуре в целом. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Выход из вестибюля станции «Аэропорт Внуково» соединен с подземным переходом, который приведет пассажиров непосредственно в здание терминала А», — пояснил Бочкарев. Кроме того, прямо из метро пассажиры могут попасть на конечную станцию «Аэроэкспресса», который связывает аэропорт Внуково с Киевским вокзалом в центре столицы. По сути, речь идет о создании крупного транспортно-пересадочного узла, что потребовало большой работы в стесненных условиях, отметил заммэра.

«Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» стали 13-й и 14-й станциями Солнцевской линии метро, которая протянулась от делового центра «Москва-Сити» на юго-запад, в сторону Новой Москвы. «Это уникальная ветка, соединяющая центр города и действующий аэропорт, — заявил на открытии нового участка мэр Москвы Сергей Собянин. — Вдоль Солнцевской линии в шаговой доступности проживают около 1,5 млн человек. Так что это трудная и сложная, но очень востребованная линия метро».

Ранее в июле в своем телеграм-канале Собянин отмечал, что продление желтой ветки за станцию «Рассказовка» в сторону Внуково улучшит транспортную доступность для 350 тыс. человек. Из аэропорта до ближайшей станции БКЛ можно будет добраться за 23 минуты, а проехать всю линию целиком вплоть до станции «Деловой центр» — за 40 минут, не выходя при этом на улицу.