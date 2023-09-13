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Жителя Канска отправили в колонию за призывы к подрыву Крымского моста

Жителя Канска приговорили к 7 годам колонии за призывы к подрыву Крымского моста
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Канске местного жителя приговорили к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк ФСБ.

Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризм с использованием интернета), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета) Уголовного кодекса.

Суд установил, что житель Канска размещал в соцсетях посты, содержащие призывы к «совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста».

После начала военной операции на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Так, в октябре 2022 года на нем взорвался грузовик, а затем загорелось семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров железнодорожного состава. В результате взрыва погибли пять человек. Также частично обрушились два пролета автомобильной части моста.

В ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту произошел новый взрыв. Сооружение тогда атаковали два украинских надводных беспилотника-камиказде. В результате взрыва погибли два человека, которые ехали по мосту в момент атаки. Один пролет автомобильной части моста сдвинулся с места и деформировался, но опоры моста сохранились целыми.

Теги
Красноярский край ФСБ пропаганда терроризма
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