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Посол США поехала в мордовскую колонию к Полу Уилану

Посольство США: Линн Трейси поехала в Мордовию и посетит в колонии Пола Уилана
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Посол США в России Линн Трейси навестит в колонии в Мордовии американца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Посол Трейси направляется в ИК-17 в Мордовии, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана», — говорится в сообщении.

В посольстве вновь призвали освободить Уилана.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года, ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, американец работал на спецслужбы США: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан не признал вину. Приговор ему вынесли летом 2020 года.

В августе состоялся телефонный разговор Уилана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тогда же телеканал CNN сообщил, что администрация Джо Байдена озвучила России предложение касаемо освобождения Уилана, но не получила ответа по существу. Власти США продолжают искать варианты, которые побудили бы Москву отпустить на свободу американцев, чье задержание Вашингтон считает незаконным. Помимо Уилана американская сторона добивается освобождения корреспондента The Wall Street Journal Эвана Грешковича, которого тоже подозревают в шпионаже.

Теги
Пол Уилан США американское посольство Линн Трейси Мордовия
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