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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе обвинили Гросси в замалчивании проблемы обедненного урана

В МИДе обвинили МАГАТЭ в замалчивании проблемы снарядов с обедненным ураном
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Гросси, говоря про обедненный уран, «просто недоговаривает». Захарова отметила, что обедненный уран «уже является тяжелым металлом, а он, в свою очередь, чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности».

«Такое вольное или невольное замалчивание этой проблемы недопустимо», — подчеркнула представитель МИДа.

11 сентября Гросси заявил, что использование боеприпасов с обедненным ураном не приводит к каким-либо значимым последствиям. «С точки зрения <...> ядерной безопасности нет каких-либо радиологически значимых и даже незначимых последствий. Они могут быть в некоторых очень специфических случаях», — сказал он.

Пентагон объявил 6 сентября о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, подходящих для танков Abrams. Таким образом, США стали второй страной после Великобритании, решившей поставить эти боеприпасы Украине.

Москва раскритиковала решение Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин допускал, что российская армия также может начать использовать такие боеприпасы. «Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать», — говорил глава государства. Запад, по мнению Путина, начинает применять оружие с ядерным компонентом.

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Международные организации не признают боеприпасы с обедненным ураном химическим оружием, их применение никак не регулируется. При этом ООН выступила против использования таких боеприпасов «где бы то ни было в мире».

Теги
Персоны
МАГАТЭ Украина МИД Мария Захарова Обедненный уран
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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