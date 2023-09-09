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Четыре человека погибли при въезде машины в жилой дом в Иванове

МЧС: при въезде машины в жилой дом в Иванове погибли четыре человека

Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове, в результате погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ивановской области в телеграм-канале.

ДТП, по информации ведомства, произошло около дома № 90 по улице Куконковых. Машину смяло ударом. Пострадавшего, который ехал на переднем пассажирском сиденье, извлекли из автомобиля и госпитализировали.

Как уточнили в региональном управлении МВД, погибли мужчины 1978, 1978, 1979, и 1974 годов рождения. Пострадавший — также мужчина, родился в 1984 году.

В жилой дом врезался автомобиль Chery Tiggo, отметили в МВД. Водитель выезжал с переулка Меланжистов на улицу Куконковых, но не справился с управлением и вылетел с проезжей части, полагают в ведомстве. В результате автомобиль въехал в пятиэтажку.

Вечером 7 сентября на Волгоградском проспекте в Москве водитель легкового автомобиля сбил полицейского и скрылся с места происшествия. Телеграм-канал SHOT сообщал, что инспектор попал в больницу в тяжелом состоянии, с переломами левой ноги, ребра, шейных позвонков, а также с ушибами внутренних органов.

Водителя легковушки впоследствии задержали. В МВД сообщили, что только в 2023 году ему вынесли 44 постановления о нарушении правил дорожного движения, однако водитель их не оплачивал.

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