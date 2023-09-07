Беглов пообещал обеспечить лечение пострадавших в ДТП детей

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Для пострадавших в результате столкновения фуры с колонной подростков-велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области будут организованы программы лечения и реабилитации, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области. Сейчас все дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации», — написал Беглов.

«Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации», — добавил он.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что «держит ситуацию на особом контроле».

7 сентября грузовой автомобиль врезался на трассе в группу велосипедисток школы олимпийского резерва из Сестрорецка.

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что 31-летний водитель тягача «Скания» наехал на легковой автомобиль «Форд», который сопровождал группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14–15 лет. В результате столкновения «Форд» налетел на спортсменок.



В прокуратуре Ленобласти сообщили, что по факту ДТП возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

В ведомстве начали проверку детской спортивной школы, которая организовала маршрут велосипедистов, а также компании, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП.