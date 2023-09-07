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В Москве произошел пожар на заводе «Салют»

В Москве произошел пожар на заводе «Салют», проведена эвакуация
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

На востоке Москвы загорелось здание Научно-производственного предприятия «Салют». В главке МЧС сообщили РБК, что пожар произошел по адресу: ул. Плеханова, д. 6, к. 1, где расположен завод.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта проведена эвакуация людей. В 14:15 пожар локализован на площади 6 кв.м. В 14:18 пожар полностью ликвидирован», — рассказали в главке. Данных о пострадавших нет.

Mash писал, что из окон третьего этажа шел черный дым.

«Салют» производит радиолокационные системы, оптико-электронные системы управления стрельбой корабельных артиллерийских установок и другое радиолокационное оборудование. Из гражданской продукции завод выпускает светильники, стеллажи, верстаки, металлические шкафы.

В прошлом году США внесли «Салют» в список Entity List, подразумевающий строгий контроль за экспортом в их адрес.
 

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Москва «Салют» пожары РЛС новости
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