Полиция задержала подозреваемого в обезглавливании двух мужчин в Москве

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Москве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двоих мужчин, чьи обезглавленные тела нашли на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Подозреваемого — мужчину 2000 года рождения — нашли в Зеленограде.

Первое обезглавленное тело мужчины нашли утром 12 сентября в парковой зоне рядом с Фестивальной улицей. На туловище и шее мужчины заметили колото-резаные раны. Позднее Следственный комитет сообщил, что «в квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти».

Как сообщал телеграм-канал Shot, у обоих обезглавленных мужчин азиатская внешность, расстояние между местами обнаружения тел — примерно 600 м.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Расследование контролирует прокуратура Москвы.