На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело

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В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружили второе за день обезглавленное тело. Об этом сообщил столичный главк Следственного комитета.

Утром 12 сентября в парковой зоне рядом с Фестивальной улицей обнаружили тело мужчины без головы. На туловище и шее мужчины обнаружили колото-резаные раны, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

А в 12:47 Главное управление СК Москвы сообщило, что «в квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти». Фестивальная улица также находится в САО.

Как сообщал телеграм-канал Shot, у обоих обезглавленных мужчин азиатская внешность, расстояние между местами убийства — 600 м. По данным канала, второго звали Доржо-Цырен Аюшеев, он был врачом-травматологом. Следователи выясняют, связаны ли оба случая между собой.