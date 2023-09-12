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На севере Москвы нашли тело мужчины с отрезанной головой

Прокуратура: на севере Москвы нашли тело мужчины с отчлененной головой
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram)

В парковой зоне вблизи Фестивальной улицы обнаружили тело мужчины с отчлененной головой, сообщает московская прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, на туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения. СК возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении ведомства. Виновным грозит 15 лет лишения свободы.

В декабре 2019 года в деревне Шорново Московской области обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На момент обнаружения тела — 13 декабря — давность наступления смерти составляла около пяти суток.

Позже следователи задержали двух подозреваемых: москвичей 1966 и 1980 года рождения. По данным следствия, потерпевшим оказался 53-летний частный ювелир, пропавший 24 ноября. Между ним и подозреваемым возник конфликт, и один из мужчин зарезал ювелира. После этого задержанные отрезали ему кисти рук и голову и отвезли тело на берег реки в Рузе.

Теги
убийство тело без головы Москва прокуратура Следственный комитет
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