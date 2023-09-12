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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил о «новых сюжетах» про поставки оружия Киеву каждый месяц

Небензя: Москва каждый месяц предлагает обсуждать в СБ ООН поставки оружия Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Россия почти каждый месяц инициирует заседания Совбеза ООН по западным поставкам оружия киевским властям, по этой теме регулярно возникают вопросы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц, и каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего обсуждения», — сказал он на очередной встрече Совбеза ООН по этому вопросу.

Предыдущие заседание Совбеза ООН по теме поставок Украине оружия состоялось 17 августа. Во время выступления зампостпред при организации Дмитрий Полянский отметил провал контрнаступления ВСУ, несмотря на военную помощь Запада. Он вновь осудил поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов, назвав это угрозой мирному населению.

Россия после начала военной операции неоднократно осуждала и критиковала западные поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле говорили, что «накачивание» Киева вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий», но не изменит исхода военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле это воспринимают как намерение США «поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег».

Теги
Совбез ООН поставки оружия Василий Небензя
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