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Небензя выступил против новых «западных единодушных членов» Совбеза ООН

Небензя: Совбез ООН не нуждается в новых «западных единодушных членах»

Западные постоянные члены Совбеза ООН критикуют Москву за применение вето, но сами по сути используют «скрытое вето» за счет восьми созвучных им голосов, поэтому Совбез не нуждается в расширении за счет добавления новых «единодушных» представителей Запада. Об этом на заседании органа заявил постпред России в организации Василий Небензя.

Дипломат отметил, что некоторые постоянные члены Совбеза упрекают Россию за часто использование своего права вето. При этом он отметил, что западным странам вето не требуется, поскольку «у них в кармане восемь голосов», что по сути является скрытым вето.

«Вот, почему Совет безопасности не нуждается в расширении за счет добавления новых западных единодушных членов», — заявил Небензя.

Совбез является главным органом ООН. Помимо пяти постоянных членов (Россия, Китая, США, Великобритания и Франция), в работе органа принимают участие десять непостоянных членов, которые избираются Генассамблеей ООН. Согласно резолюции, десять непостоянных членов Совбеза избираются по географическому принципу, а именно:

пять — от государств Африки и Азии;
один — от государств Восточной Европы;
два — от государств Латинской Америки;
два — от государств Западной Европы и других государств.

В последний раз Россия применила право вето в конце августа во время голосования по проекту резолюции о санкциях против Мали. Проект резолюции подготовили Франция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уже введенные санкции предлагалось продлить на год — до 31 августа 2024 года. Все остальные члены Совбеза, кроме Китая, проголосовали «за», китайская сторона воздержалась от голосования.

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Совбез ООН ООН Василий Небензя вето
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