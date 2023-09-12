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Минэнерго отчиталось о создании запасов бензина и дизеля в Крыму

Минэнерго: в Крыму сформировали запас бензина на 10–12 суток, дизеля — на пять
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поставки нефтепродуктов в Крым нормализовались, несмотря на объективные сложности с доставкой грузов. Об этом сообщило Минэнерго, передает ТАСС.

По данным ведомства, в регионе есть запас автомобильного бензина на 10–12 суток, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 12 суток, дизельного топлива — на пять суток. Все виды моторного топлива регулярно поставляют с нефтеперерабатывающих заводов, добавили в Минэнерго.

С середины августа жители Крыма жалуются на дефицит топлива и рост цен. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснял, что топливо в Крым доставляют морским транспортом, и «любой шторм, ограничения на хождение морского транспорта нарушают график поставок». Он отчитался, что крымские власти направили в Минэнерго и Минтранс обращение с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и при необходимости привлечь частные суда.

9 сентября Развожаев сообщил, что в Севастополе «возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем». Он добавил, что бензовозы доехали до Керчи, вскоре дизель должен появиться на заправках. Однако на следующий день издание «Подъем» со ссылкой на жителей Крыма сообщило, что дефицит топлива на заправках сохраняется.

Министр энергетики Николай Шульгинов 11 сентября заявил, что «ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит».

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что до вечера 12 сентября топливо поступит на автозаправочные станции республики. «Сформирован четырехдневный запас дизельного топлива», — написал он в своем телеграм-канале.

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Крым бензин дизельное топливо Минэнерго Михаил Развожаев Сергей Аксенов
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