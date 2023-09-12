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Аксенов заявил о создании в Крыму запаса дизеля на четыре дня

Аксенов: в Крыму сформирован четырехдневный запас дизельного топлива
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В Крыму сформировали запас дизельного топлива на четыре дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Благодаря принятым логистическим решениям до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на автозаправочные станции республики. Сформирован четырехдневный запас дизельного топлива», — написал Аксенов.

По словам главы Крыма, главная задача администрации полуострова — «поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ».

Он отметил, что власти Крыма уже направили правительству предложения по ценам на топливо.

Сообщения о дефиците дизельного топлива в южных регионах начали поступать в конце августа. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе «возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем». Он добавил, что бензовозы уже в Керчи и вскоре дизель должен появиться на заправках.

Как сообщало издание «Подъём!» 10 сентября со ссылкой на информацию от жителей Крыма и Севастополя, на заправках по-прежнему был дефицит топлива.

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11 сентября министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что «ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит».

Теги
Сергей Аксенов Крым дизельное топливо дефицит
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