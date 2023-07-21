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Теракт на Крымском мосту ,  
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Власти Крыма опровергли продажу бензина на полуострове по талонам

Советник главы Крыма назвал «украинскими вбросами» сообщения о продаже бензина по талонам
Сюжет
Теракт на Крымском мосту
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сообщения о продаже бензина в Крыму по талонам не соответствуют действительности, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Проблем с ГСМ [горюче-смазочными материалами] нет, Крым обеспечен всеми видами. Все сообщения в социальных сетях о введении талонов — украинские вбросы и фейки», — написал он в своем телеграм-канале.

Министр транспорта Крыма сообщил, что по поручению главы республики Сергея Аксенова постоянно следит за доставкой и наличием ГСМ на полуострове. «Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе. За истекшие сутки в Республику Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций», — написал он.

17 июля на Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем, произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника. Врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян и губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверяли, что на полуострове достаточные запасы топлива, продовольственных и промышленных товаров.

В результате взрыва был поврежден один пролет автомобильной части моста. Погибли двое жителей Белгородской области, которые ехали по нему на машине, их 14-летняя дочь получила травмы и попала в больницу.

По мосту на сутки было приостановлено автомобильное движение. Через день его запустили в реверсивном движении по одной полосе. По мосту разрешено проезжать только легковым автомобилям — грузовики могут попасть в Крым либо с помощью паромной переправы, либо по новым регионам. Восстановить движение легковых автомобилей по мосту по двум полосам планируют осенью после ремонта, предварительная стоимость которого оценивается в 1,3 млрд руб.

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