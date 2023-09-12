В Челябинской области группу цыган обстреляли из охотничьих ружей

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В городе Миасс Челябинской области группу цыган обстреляли из огнестрельного оружия. Об этом РБК сообщил источник, близкий к региональному управлению МВД и к территориальному отделу полиции.

Причины конфликта не известны. Неустановленные злоумышленники открыли огонь по группе из десяти человек, после чего скрылись с места преступления на украденном автомобиле. У трех пострадавших — огнестрельные ранения, все они оказались неработающими гражданами. На месте, где была стрельба, полицейские нашли гильзы и патроны от охотничьих ружей. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного мужчину по подозрению в участии в конфликте.

По оперативной информации, конфликт произошел между двумя группами цыган.

Городское отделение МВД возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

5 сентября ученики одной из школ в Махачкале устроили потасовку со стрельбой. Полицейские выехали на место, но не успели никого поймать, поскольку к моменту их прибытия школьники уже разбежались. В ходе драки 15-летний подросток начал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, который принадлежал его приятелю.