«МВД Медиа»: в Подольске госпитализировали человека после конфликта со стрельбой

В Подольске госпитализировали человека после конфликта со стрельбой

Фото: Ольга Берёзина / VK

В Подольске у дома по улице Тепличной мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает «МВД Медиа».

«По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в стрельбе местного жителя 1985 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъяли.

В начале августа в центре Москвы водитель в ходе конфликта с другим участником движения несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента и его автомобиля.

Инцидент произошел на Моховой улице. Стрельбу открыл мужчина 1989 года рождения, его задержали, а оружие изъяли. Пострадавшего доставили в больницу.

«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что конфликту между водителями предшествовала авария: на Моховой перед пересечением с Тверской улицей столкнулись несколько автомобилей.