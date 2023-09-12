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Путин назвал Солженицына «националистом в хорошем смысле слова»

Путин: Солженицын был «националистом в хорошем смысле этого слова»
Александр Солженицын
Александр Солженицын (Фото: Wikimedia Commons )

Лауреат Нобелевской премии по литературе писатель Александр Солженицын был настоящим патриотом и националистом в цивилизованном смысле этого слова. Об этом президент России Владимир Путин заявил на сессии Восточного экономического форума. РБК вел трансляцию.

В одном из заданных Путину вопросов была упомянута цитата Солженицына, что западные исследователи по отношению к русскому восточному христианству испытывают лишь презрение и удивление, поскольку Россия не принимает западного мировоззрения, осуждая все, в чем сама не похожа на Запад.

«Хочу сказать, что мое личное общение с Солженицыным Александром Исаевичем убедило меня в том, что он был настоящим, истинным патриотом России. Он в известной степени был националистом. В хорошем смысле этого слова, в цивилизованном смысле этого слова», — заявил Путин.

В своих выступлениях Путин несколько раз ссылался на Солженицына. Так, в прошлом октябре, говоря о политике Запада, глава государства заявил: «Он [Солженицын] отмечал, что для Запада характерно, дальше цитата, «длящееся ослепление превосходства». Вот это все и происходит. И дальше цитата, «которое поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». 1978 год. Да ничего не поменялось!»

В феврале 1945 года Солженицын, который на тот момент воевал в составе 48-й армии 2-го Белорусского фронта, был арестован и приговорен к восьми годам лагерей за критику сталинизма. В 1953 году он вышел на свободу.

В 1962 году в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где описан быт простого заключенного одного из лагерей. Однако к 1965-м власти конфисковали архив писателя и отказались давать разрешение на печать романа «В круге первом». Последний и роман «Раковый корпус» стали распространяться в самиздате.

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В 1970 году Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе. После этого в советских газетах началась травля писателя. Он был вынужден печатать свои произведения за границей, а в 1974-м покинул СССР и вернулся на родину только в 1994 году.

В нулевые Солженицын периодически выступал с антизападными заявлениями, говоря об угрозе НАТО в отношении России. В 2007 году он стал лауреатом Госпремии, тогда же произошла встреча писателя с Путиным.

Солженицын умер на 90-м году жизни в 2008-м. В 2018 году в Москве был установлен памятник писателю, церемонию открытия посетил Путин.

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