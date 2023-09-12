Пожарный рассказал подробности эвакуации с севшего в поле лайнера

Пожарный Дубравин: пассажиры не паниковали после посадки самолета в поле

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пассажиры не паниковали после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области, рассказал РБК один из спасателей местного МЧС Дмитрий Дубравин.

«На момент прибытия нашего отряда эвакуация пассажиров прошла, вытаскивали ручную кладь. Люди искали и разбирали свои вещи, мы выкинули пожарные рукава на случай возгорания воздушного судна, но все обошлось», — сообщил Дубравин. Он уточнил, что внешне все пассажиры были без повреждений, не паниковали, но и не сдерживали эмоций.

«Экипаж организованно отвел людей на безопасное расстояние от самолета. Большинство пассажиров обсуждало место, где они находятся, кто-то звонил, кто-то плакал», — отметил Дубравин.

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, приземлился рядом с селом Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском. На борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. В местном Минздраве уточнили, что двое детей — младенцы в возрасте меньше года.

Телеграм-каналы «112» и Mash сообщили, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что при посадке самолет не загорелся.