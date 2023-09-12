Путин спрогнозировал рост объема торговли с Китаем до $200 млрд

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Президент России Владимир Путин встретился с заместителем премьера Госсовета Китая Чжан Гоцином во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума и спрогнозировал рост объема китайско-российской торговли до $200 млрд до конца года, сообщила пресс-служба администрации президента.

В своей приветственной речи Путин упомянул, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 24% и принес $120 млрд по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Поставленная нами с председателем Си Цзиньпином задача выйти на $200 млрд оборота может быть достигнута в самое ближайшее время, уже в этом году», — отметил он.

Президент заявил, что российская сторона знает Чжан Гоцина «как очень делового человека», и попросил его передать лидеру Китая Си Цзиньпину, с которым у Путина «сложились и деловые, и личные дружеские отношения», «самые лучшие пожелания».

Чжан Гоцин заявил, что «под стратегическим руководством» Си и Путина между Китаем и Россией «углубляются <...> отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху». По словам вице-премьера Госсовета, Китай готов «делиться возможностями развития» и действовать сообща с Россией.

За истекшее первое полугодие товарооборот между Россией и Китаем составил $114,5 млрд, что на 40,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала китайская таможня в июле. За январь—июнь этого года Китай экспортировал в Россию товаров на $52,28 млрд, что на 78,1% больше, чем в прошлом году.