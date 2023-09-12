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Путин пригласил президента Лаоса в Россию

Путин сообщил о возможном визите президента Лаоса в Россию в октябре
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ВЭФ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию в октябре этого года, сообщил российский лидер Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Прошу вас передать самые теплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре», — сказал Путин на встрече с вице-президентом страны Пани Ятхоту.

Как говорил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Ятхоту вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября. В тот же день российский лидер должен встретиться с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который тоже примет участие в ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме в этом году ожидаются также делегации из Индии, Северной Кореи, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама и Мьянмы.

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