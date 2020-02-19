Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем

Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: Global Look Press)

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Экипажи находились в воздухе более пяти часов, за это время они преодолели около 4,5 тыс. км. В полете бомбардировщиков сопровождали истребители Южного военного округа.

В Минобороны пояснили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тыс. км от аэродромов базирования. Бомбардировщики использовались для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.

В октябре Минобороны сообщало, что российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. На некоторых участках их сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.





