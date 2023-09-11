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Путин поручил исключить происшествия, подобные прорыву дамбы в Уссурийске

Путин поручил исключить происшествия, подобные прорыву дамбы в Уссурийске
Последствия наводнения в Уссурийске, август 2023 года
Последствия наводнения в Уссурийске, август 2023 года (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Происшествия, подобные прорыву дамбы в Уссурийске, в будущем должны быть абсолютно исключены, заявил президент Владимир Путин.

Он коснулся ситуации в городе на совещании по развитию дальневосточных городов. Отчет о нем опубликован на сайте Кремля.

«Город Уссурийск <...> недавно пережил масштабное наводнение. Пострадало более 44 тыс. человек. Ущерб оценивается примерно в 7 млрд руб. И одной из причин этого бедствия <...> стал прорыв дамбы. Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены», — сказал президент.

Он также сообщил, что поручил проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтоплений. Путин отметил, что ждет предложений по укреплению берегов и строительству «качественных гидросооружений».

В августе из-за сильных затяжных дождей и тайфуна Khanun в Приморье начались наводнения. Всего от последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек, ущерб от прошедших ливней оценивается в 10 млрд руб., «и эта цифра не окончательная», заявила председатель правительства края Вера Щербина.

В Уссурийске 12 августа прорвало дамбу. На тот момент в городе выпало более 132 мм осадков, уровень реки Раздольная повысился на 300 см выше поймы, а уровень реки Ракова — на 438 см. Режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти муниципалитетах Приморского края.

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Наводнение привело к жертвам среди людей, несколько человек погибли.

Региональная прокуратура завела уголовное дело по статьям о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что привело к крупному ущербу (ч. 1 ст. 216 УК).

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Владимир Путин дамба Уссурийск Дальний Восток наводнения
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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