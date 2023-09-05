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Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам

Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам
Вид на площадь Советов в Улан-Удэ
Вид на площадь Советов в Улан-Удэ (Фото: Андрей Бабушкин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин по итогам заседания оргкомитета «Победа» поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» нескольким российским городам.

Как рассказал на заседании вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, на присвоение звания выдвинули десять городов:

  • Владимир;
  • Рязань;
  • Улан-Удэ;
  • Ханты-Мансийск;
  • Воткинск (Удмуртия);
  • Находка (Приморье);
  • Новомосковск (Тульская область);
  • Подольск (Подмосковье);
  • Прокопьевск (Кузбасс);
  • Рубцовск (Алтайский край).

Президент Российской академии наук Геннадий Красников на заседании рассказал, что в 2023 году поступили заявки на присвоение звания 28 городам. Все заявки одобрили, но в РАН предложили остановиться на десяти населенных пунктах, которые перечислил Турчак.

Вице-премьер отметил, что среди десяти претендентов — как крупные региональные центры, так и небольшие города. «Их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта», — сказал Турчак. Вице-спикер попросил Путина поддержать присвоение почетного звания этим населенным пунктам, президент согласился.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году по предложению Путина. На звание могут претендовать города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции в период Великой Отечественной войны.

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Основанием для присвоения почетного звания могут стать госнаграды, которыми награждались городские предприятия или их сотрудники, вручение предприятиям переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, а также «документально подтвержденные факты трудового героизма». Пока что почетное звание «Город трудовой доблести» имеют 53 населенных пункта, среди них — Екатеринбург, Пермь, Иваново, Томск и Уфа.

В России есть еще два звания для городов, жители которых внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, — «Город-герой» и «Город воинской славы». Первое учредили в СССР, его присвоили 12 городам, в том числе Киеву, Одессе, Севастополю, Керчи и Минску. Звание «Город воинской славы» имеют более 40 городов, например Псков, Брянск и Белгород.

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Владимир Путин города Великая Отечественная война звание Андрей Турчак Геннадий Красников
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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