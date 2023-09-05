Путин поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» 10 городам
Президент России Владимир Путин по итогам заседания оргкомитета «Победа» поддержал присвоение званий «Город трудовой доблести» нескольким российским городам.
Как рассказал на заседании вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, на присвоение звания выдвинули десять городов:
- Владимир;
- Рязань;
- Улан-Удэ;
- Ханты-Мансийск;
- Воткинск (Удмуртия);
- Находка (Приморье);
- Новомосковск (Тульская область);
- Подольск (Подмосковье);
- Прокопьевск (Кузбасс);
- Рубцовск (Алтайский край).
Президент Российской академии наук Геннадий Красников на заседании рассказал, что в 2023 году поступили заявки на присвоение звания 28 городам. Все заявки одобрили, но в РАН предложили остановиться на десяти населенных пунктах, которые перечислил Турчак.
Вице-премьер отметил, что среди десяти претендентов — как крупные региональные центры, так и небольшие города. «Их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта», — сказал Турчак. Вице-спикер попросил Путина поддержать присвоение почетного звания этим населенным пунктам, президент согласился.
Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году по предложению Путина. На звание могут претендовать города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной и гражданской продукции в период Великой Отечественной войны.
Основанием для присвоения почетного звания могут стать госнаграды, которыми награждались городские предприятия или их сотрудники, вручение предприятиям переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, а также «документально подтвержденные факты трудового героизма». Пока что почетное звание «Город трудовой доблести» имеют 53 населенных пункта, среди них — Екатеринбург, Пермь, Иваново, Томск и Уфа.
В России есть еще два звания для городов, жители которых внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, — «Город-герой» и «Город воинской славы». Первое учредили в СССР, его присвоили 12 городам, в том числе Киеву, Одессе, Севастополю, Керчи и Минску. Звание «Город воинской славы» имеют более 40 городов, например Псков, Брянск и Белгород.