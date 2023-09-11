branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
В РЖД сообщили о «бьющих все рекорды» перевозках грузов на Восток Бизнес, 07:34
Минпромторг отказал контрактным производителям электроники в льготах Технологии и медиа, 07:30
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 07:13
«Росатом» не исключил строительство мощной АЭС на Дальнем Востоке Экономика, 07:13
Сбербанк начал разрабатывать карты для иностранных туристов Финансы, 07:12
Балтика вместо Адриатики: как изменение климата отразится на турбизнесе Pro, 07:07
Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК Бизнес, 07:00
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Тарпищев назвал причину поражения Медведева в финале US Open Джоковичу Спорт, 07:00
Россия предложила Оману, Саудовской Аравии и Малайзии отменить визы Политика, 06:46
В Магадане грузовой самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу Общество, 06:34
Альфа-банк решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае Финансы, 06:30
Глава НСПК рассказал о приеме карт «Мир» в Турции через финтех-сервисы Финансы, 06:26
Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области Политика, 06:20
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
ВЭФ ,  
0 

«Росатом» не исключил строительство мощной АЭС на Дальнем Востоке

Росатом: Дальний Восток дает возможностб построить АЭС большой мощности
Сюжет
ВЭФ

Дальний Восток дает возможности построить атомную электростанцию (АЭС) большой мощности, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

«Территория Дальнего Востока дает возможности не только для атомной энергетики малой мощности. Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности», — сказал Комаров на сессии «Энергетика для роста», прошедшей в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что в планах «Росатома» — к 2045 году повысить долю атомной генерации до 25% с нынешних 20%, и сейчас специалисты обсуждают вопрос, за счет каких проектов новых АЭС удастся прийти к этому результату.

В настоящее время «Росатом» сооружает три новых энергоблока на территории России, «портфель зарубежных заказов включает 33 блока на разных стадиях реализации». В числе строящихся станций — Курская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2 и Смоленская АЭС-2. Также с 2021 года строится атомный энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах Брест-ОД-300.

15 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация «видит» возможность заключить заказы примерно на 15 плавучих атомных теплоэлектростанций вдоль Северного морского пути. Он напомнил, что «Росатом» уже выполняет подобный проект для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке, который строит казахстанская KAZ Minerals.

Теги
Росатом Дальний Восток АЭС
Материалы по теме
В курском городе с АЭС после атаки дрона произошел пожар
Политика
Россельхознадзор взял пробы рыбы, пойманной вблизи АЭС «Фукусима-1»
Общество
В «Росатоме» опровергли уход с Запорожской АЭС
Политика