«Росатом» не исключил строительство мощной АЭС на Дальнем Востоке

Дальний Восток дает возможности построить атомную электростанцию (АЭС) большой мощности, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

«Территория Дальнего Востока дает возможности не только для атомной энергетики малой мощности. Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности», — сказал Комаров на сессии «Энергетика для роста», прошедшей в рамках Восточного экономического форума.

Он отметил, что в планах «Росатома» — к 2045 году повысить долю атомной генерации до 25% с нынешних 20%, и сейчас специалисты обсуждают вопрос, за счет каких проектов новых АЭС удастся прийти к этому результату.

В настоящее время «Росатом» сооружает три новых энергоблока на территории России, «портфель зарубежных заказов включает 33 блока на разных стадиях реализации». В числе строящихся станций — Курская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2 и Смоленская АЭС-2. Также с 2021 года строится атомный энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах Брест-ОД-300.

15 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация «видит» возможность заключить заказы примерно на 15 плавучих атомных теплоэлектростанций вдоль Северного морского пути. Он напомнил, что «Росатом» уже выполняет подобный проект для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке, который строит казахстанская KAZ Minerals.