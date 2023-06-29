«Росатом» вложит $600 млн в добычу лития в Боливии

«Росатом» договорился о строительстве в Боливии промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития стоимостью $600 млн. Литий необходим для производства аккумуляторных батарей и систем накопления энергии

Фото: ylb.gob.bo

«Дочка» «Росатома» Uranium One Group подписала с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos («Литиевые месторождения Боливии») рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщило корпоративное издание «Страна Росатом». В июне 2022 года Yacimientos de Litio Bolivianos заявила о том, что Uranium One Group вошла в число финалистов конкурса на разработку нескольких месторождений лития наряду с американской Lilac Solutions, а также четырьмя компаниями из Китая. Но итоговые результаты конкурса она до сих пор не подводила.

Uranium One Group займется разработкой месторождения Пастос Грандес, расположенного в департаменте Потоси на юго-западе Боливии. Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн, заявил первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров (его слова приводятся в сообщении).

По словам Комарова, предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. т карбоната лития в год с возможностью его увеличения по результатам геологоразведочных работ. Ввод первой очереди и начало производства готовой продукции намечен уже в 2024 году, выход на полную мощность (25 тыс. т) — в 2027 году.

Литий является сырьем для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, что востребовано в электронной технике, электротранспорте и в возобновляемых источниках энергии. «Мы заинтересованы в диверсификации источников поставок лития. Наши планы предусматривают дальнейшее масштабирование производства литий-ионных аккумуляторов для удовлетворения прогнозируемого на российском рынке спроса», — сказал РБК представитель «Росатома». Госкорпорация строит на территории Балтийской АЭС в Калининградской области одно из крупнейших в России производств литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей для электромобилей мощностью 4 ГВт•ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей), запуск которой запланирован осенью 2025 года.

Крупнейшими в мире производителями лития являются Австралия (55%), Чили (26%), Китай (14%) и Аргентина (6%). Но в Боливии, по оценкам аналитиков «Выгон Консалтинга», сосредоточено около 24% мировых ресурсов лития, по этому показателю за ней следуют Аргентина (23%) и Чили (13%), эти страны образуют «литиевый треугольник» Латинской Америки. В России пока не ведется добыча лития, поэтому она импортирует примерно 9 тыс. т карбоната в год из Южной Америки. «Боливийский литий рассматривается нами наравне с планируемыми поставками с российских месторождений, для сырьевого обеспечения формируемой в нашем контуре цепочки полной производственной кооперации «от рудника до систем накопления энергии», — добавляет представитель «Росатома».

«Росатом» совместно с «Норильским никелем» планирует заняться добычей лития в России, а именно разработкой Колмозерского месторождения в Мурманской области мощностью 45 тыс. т карбоната и гидроксида лития в год. Их совместное предприятие «Полярный литий» получило лицензию на это месторождение в феврале 2023 года. «Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии. С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро», — говорил тогда старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов. По его словам, партнерство с «Росатомом» обеспечит проекту совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли.