Турчак заявил о лидерстве «Единой России» в парламенте Хакасии

«Единая Россия» получит большинство мест в Верховном совете Хакасии и в Совете депутатов Абакана по результатам выборов. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в городской совет Абакана, формирует большинство в Верховном совете, в том числе за счет одномандатников», — отметил Турчак (цитата по ТАСС).

Турчак добавил, что это позволит реализовать программу, с которой изначально шел на выборы главы региона Сергей Сокол. Он снялся с выборов по состоянию здоровья и попал в реанимацию. Турчак, навестивший его в больнице 1 сентября, заявил, что врачи оценивают его состояние как тяжелое, у него диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.

Как рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента, подтвердил источник в «Единой России» и еще один собеседник, близкий к Кремлю, Соколу могут предложить место спикера Верховного совета Хакасии.

10 сентября Турчак отметил, что состояние Сокола стабилизировалось, но говорить о его возможном избрании спикером парламента региона пока рано.

По предварительным данным ЦИК России, на выборах председателя правительства Хакасии победил Валентин Коновалов от партии КПРФ, набрав 63,49% при 89,45% подсчитанных бюллетеней. Представители «Единой России» в этом регионе не участвовали. При этом на выборах депутатов Верховного совета Хакасии при подсчете 86,77% протоколов «Единая Россия» занимает второе место, уступая КПРФ примерно на 2% - 38,76% против 36,73%.