Общественники обнаружили тройное превышение нормы алкоголя в квасе

Национальный союз защиты прав потребителей нашел в квасе превышение доли алкоголя в три раза, зафиксировав это нарушение в 30% изученных напитков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо общественников, направленное в правительство.

Организация приобрела бутылки кваса в сетях супермаркетов «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Азбука вкуса» и «Верный», затем сдала образцы сразу в несколько испытательных лабораторий, в частности, в «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» и «Серконс Эко». Таким образом, общественники выяснили, что треть образцов имеет нарушения по составу напитков. В них доля алкоголя превысили в три раза при действующем нормативе 1,2%, при этом такой квас свободно продавался водителям и несовершеннолетним. Нарушения выявили в торговых марках «Муромский», «Никола» и «Царские припасы».

При этом проблема с превышением доли спирта встречалась не в каждом образце, а лишь в части бутылок партии. Это делает продукцию спиртной, из-за чего оборот и производство должны регулироваться в соответствии с профильным алкогольным законодательством, подчеркнули в письме общественники.

Представитель «Царских припасов» Александр Швидко заявил «Известиям», что компании не предоставили протокол отбора образцов и заключение аккредитованной лаборатории. «Мы не знаем, при каких условиях отобрали образцы, соблюдался ли температурный режим при транспортировке образцов в лабораторию. Квас торговой марки «Царские припасы» <...> проходит регулярные проверки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе на содержание этилового спирта», — подчеркнул Швидко.

В конце июля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщал, что в России снизилось производство пивных напитков, отличающихся от классического пива по рецептуре. В первом полугодии 2023 года было выпущено 48,38 млн декалитров (дал) такой продукции, что на 3,1% меньше, чем годом ранее.