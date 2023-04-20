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Турчак сообщил о планах создать стандарт помощи участникам операции

Андрей Турчак: рабочая группа создаст единый стандарт помощи участникам военной операции
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Рабочая группа по вопросам военной операции сформулировала предложения по созданию единого стандарта оказания помощи участникам боевых действий на Украине и их семьям, заявил руководитель этой рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Он побывал на третьем Съезде соцработников Сибири в Барнауле, участники которого представили свои наработки и идеи по поддержке участников военной операции и их семей.

Так, в Алтайском крае ведется ведомственная база учета семей таких военных, им оказывается психологическая поддержка. В Кемеровской области круглосуточно осуществляется патронаж семей мобилизованных. В Новосибирской области есть проект по комплексной реабилитации раненых. В Красноярском крае внедрили социальные паспорта, где содержат данные о медицинской и социальной помощи, в которой нуждаются родные и близкие военнослужащих.

«И все наработки, в том или ином виде, могут войти в единый стандарт оказания помощи участникам спецоперации и их семьям. Предложение, как он может выглядеть, рабочая группа по вопросам СВО уже сформулировала», — написал Турчак, отметив, что эти предложения обсудят 21 апреля на первом заседании наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля по поручению президента Владимира Путина. Организация будет заниматься оказанием поддержки и помощи ветеранам боевых действий в зоне спецоперации, участникам конфликта в Донбассе с 2014 года (жители ЛНР и ДНР), а также членам их семей. Председателем наблюдательного совета фонда был назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Организация должна помочь военнослужащим с социальной адаптацией после боевых действий и трудоустройством, оказать им бесплатную юридическую помощь для оформления соцподдержки и содействовать в ее получении, помогать с обеспечением пострадавших лекарственными препаратами, медицинскими услугами, с получением статуса ветерана боевых действий и т.д. Фонд также будет заниматься программами, «направленными на прославление подвигов участников специальной военной операции».

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Теги
Андрей Турчак участники боевых действий Военная операция на Украине реабилитация
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