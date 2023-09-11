Кожемяко переизбрался на пост губернатора Приморского края

Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья с более 72% голосов

Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 72,88% голосов после обработки 99,80% бюллетеней. Об этом сообщает ЦИК.

На втором месте кандидат от ЛДПР Инна Кошелева, набравшая 9,79% голосов, следом за ней идет Александр Андони от партии «Коммунисты России», за него проголосовали 5,94% избирателей.

Кожемяко вступил в предвыборную гонку 20 июня от «Единой России».

В 2018 году он стал врио главы Приморья. Этот регион стал четвертым, который Кожемяко возглавил: с 2005 по 2007 год он возглавлял Корякский автономный округ, с 2008 по 2015 год — Амурскую область, с 2015-го — Сахалинскую (он победил на выборах с результатом 67,8%). 16 декабря на повторных выборах губернатора Кожемяко одержал победу, за него проголосовали 61,88% избирателей.

10 сентября в России закончился последний день голосования на выборах 2023 года. Оно проходило в 85 регионах.