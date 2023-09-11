branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Выборы-2023. Главное Политика, 01:29
В пяти регионах России подвели итоги губернаторских выборов Политика, 01:19
МИД предупредил о приближении нового кризиса на Корейском полуострове Политика, 01:18
ВТБ отказался продавать «Росгосстрах» Финансы, 01:00
Кожемяко переизбрался на пост губернатора Приморского края Политика, 00:53
«Единая Россия» набрала более 70% на выборах во всех новых регионах Политика, 00:43
WSJ узнала о планах Киева начать применять F-16 этой зимой Политика, 00:40
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Котюков сохранил пост губернатора Красноярского края и набрал 70% голосов Политика, 00:26
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Поцеловавший футболистку глава Федерации футбола Испании подал в отставку Спорт, 00:07
Глава ВТБ предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу Финансы, 00:01
Аналитики разошлись в прогнозах о росте ключевой ставки Финансы, 00:00
Глава ВТБ — РБК: «Я всех уговариваю — бросьте идею выхода из-под санкций» Финансы, 00:00
Китайский юань стал самым популярным среди валют дружественных стран Инвестиции, 00:00
Политика ,  
0 

Кожемяко переизбрался на пост губернатора Приморского края

Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья с более 72% голосов

Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 72,88% голосов после обработки 99,80% бюллетеней. Об этом сообщает ЦИК.

На втором месте кандидат от ЛДПР Инна Кошелева, набравшая 9,79% голосов, следом за ней идет Александр Андони от партии «Коммунисты России», за него проголосовали 5,94% избирателей.

Кожемяко вступил в предвыборную гонку 20 июня от «Единой России». 

В 2018 году он стал врио главы Приморья. Этот регион стал четвертым, который Кожемяко возглавил: с 2005 по 2007 год он возглавлял Корякский автономный округ, с 2008 по 2015 год — Амурскую область, с 2015-го — Сахалинскую (он победил на выборах с результатом 67,8%). 16 декабря на повторных выборах губернатора Кожемяко одержал победу, за него проголосовали 61,88% избирателей.

10 сентября в России закончился последний день голосования на выборах 2023 года. Оно проходило в 85 регионах.

Теги
Олег Кожемяко Приморский край губернаторские выборы Единая Россия
Материалы по теме
«Единая Россия» набрала более 70% на выборах во всех новых регионах
Политика
Губернатор Амурской области Орлов набрал более 80% голосов на выборах
Политика
Губернатор Магаданской области Носов получил более 72% голосов на выборах
Общество