Выборы-2023. Главное

В каких регионах доступно электронное голосование, где и кого выбирают, что изменилось в избирательном процессе и главные новости трехдневных выборов — в материале РБК

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В России идет последний день голосования на выборах-2023. Голосование проходит в 85 регионах. Первыми открылись участки на Камчатке, где проходят 13 кампаний на уровне сельских поселений, а также на Чукотке, где выбирают губернатора и муниципальные власти. Все, что нужно знать о выборах-2023, — в материале РБК.

Главное на 10:00 мск Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов заксобрания.35-летний Артюхов возглавляет регион с 2018 года. Его отец — экс-спикер заксобрания ЯНАО Андрей Артюхов.

Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на 10 сентября был уничтожен в результате атаки дронов, рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев. Пострадавших нет.

За два дня выборов дистанционно проголосовали более 3 млн человек в 25 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Как проходит голосование

В Геленджике независимые наблюдатели получили повестки во время нахождения на избирательном участке. Военкомат называл сведения об этом глупостями и требовал предъявить факты. Однако власти признали это, уточнив, что раньше вручить не удалось.

В Москве к концу 9 сентября очно или дистанционно проголосовали 2,5 млн человек. По данным мэрии на начало 2022 года, всего в городе живут около 13 млн человек.

К середине дня 9 сентября в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,2 мн человек, большая часть из них - дистанционно, заявил глава общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев.

Утром 9 сентября Элла Памфилова сообщила, что избирательные участки открылись еще в 11 регионах России, а всего — в 65 субъектах федерации. По итогам первого дня голосования наиболее высокая явка — в Карачаево-Черкесии (27,37%), также рассказала она.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования в 21 регионе (за исключением Москвы, где голосуют на портале mos.ru) уже проголосовали более 670 тыс. человек, сообщает Минцифры. Онлайн-явка на 16:00 мск 8 сентября составила 55%.

Более 5 тыс. DDoS-атак были совершены на ресурсы дистанционного голосования с 8:00 до 12:00 мск 8 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Из политиков на выборах уже проголосовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и главы регионов, включая мэра Москвы Сергей Собянина. Также проголосовал патриарх Кирилл. Video

Явка на выборах мэра Москвы по итогам первого дня составила 20,7%. «К 20:00 мск проголосовали с помощью бумажных бюллетеней 169,1 тыс. человек, с помощью системы дистанционного электронного голосования — 1,403 млн человек», — сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

по итогам первого дня составила 20,7%. «К 20:00 мск проголосовали с помощью бумажных бюллетеней 169,1 тыс. человек, с помощью системы дистанционного электронного голосования — 1,403 млн человек», — сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Явка на выборах губернатора и облдумы Подмосковья к 15:00 составила 14,89%. Из 898 тыс. избирателей дистанционно проголосовали 278 тыс., очно — 620 тыс.

Новые территории В Запорожской области к 18:38 9 сентября проголосовали уже 53,09% избирателей, заявила председатель местного избиркома Галина Катющенко. 8 и 9 сентября в регионе проходит только надомное голосование и голосование на придомовых территориях.

к 18:38 9 сентября проголосовали уже 53,09% избирателей, заявила председатель местного избиркома Галина Катющенко. 8 и 9 сентября в регионе проходит только надомное голосование и голосование на придомовых территориях. В Херсонской области только в досрочном голосовании, по оценкам местного избиркома, участие приняли по состоянию на 8 сентября 53,19% избирателей. По итогам двух дней выборов региональная администрация отчиталась о 62,68%.

только в досрочном голосовании, по оценкам местного избиркома, участие приняли по состоянию на 8 сентября 53,19% избирателей. По итогам двух дней выборов региональная администрация отчиталась о 62,68%. За пятницу областную избирательную комиссию дважды эвакуировали из-за воздушной тревоги. Кроме того, как заявила ТАСС глава избиркома Марина Захарова, система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок.

В ДНР явка по состоянию на 9 сентября достигла 74,01%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. После досрочного голосования было 45,43%.

явка по состоянию на 9 сентября достигла 74,01%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. После досрочного голосования было 45,43%. В ЛНР явка по итогам двух дней составила 60,99%.

На Чукотке голосование завершено, по итогам трех дней явка на выборах губернатора составила 51,87%.

голосование завершено, по итогам трех дней явка на выборах губернатора составила 51,87%. Явка на выборах губернатора Новосибирской области после первого из трех дней голосования составила 10,08%.

после первого из трех дней голосования составила 10,08%. На выборах губернатора Красноярского края явка пока составляет 14,75%.

явка пока составляет 14,75%. В Хакасии , где выбирают главу и Верховный совет республики, за первый день проголосовали 10,29% жителей.

, где выбирают главу и Верховный совет республики, за первый день проголосовали 10,29% жителей. Явка в Кузбассе , где выбирают губернатора и депутатов заксобрания области, составила 46,71%.

, где выбирают губернатора и депутатов заксобрания области, составила 46,71%. В выборах губернатора Алтайского края приняли участие 8,69% избирателей.

приняли участие 8,69% избирателей. В Якутии (выбирают главу и парламент республики) проголосовали 20,39%.

(выбирают главу и парламент республики) проголосовали 20,39%. На выборах губернатора Магаданской области к 18:00 третьего дня голосования явка составила 32,73% .

к 18:00 третьего дня голосования явка составила 32,73% . В Приморском крае на выборах губернатора проголосовали 18%.

на выборах губернатора проголосовали 18%. В Смоленской области , где проходят досрочные выборы губернатора и выборы в облдуму, явка составила 15,6%.

, где проходят досрочные выборы губернатора и выборы в облдуму, явка составила 15,6%. Явка на выборах губернатора в Нижегородской области по итогам двух дней голосования составила 35,6%.

по итогам двух дней голосования составила 35,6%. Выбрать губернатора Воронежской области по состоянию на вечер субботы пришли 36,59%.

по состоянию на вечер субботы пришли 36,59%. В Псковской области на участки явились за два дня 19,73% избирателей.

на участки явились за два дня 19,73% избирателей. В Самарской области по состоянию на вечер субботы на участки пришли 36,41%.

по состоянию на вечер субботы на участки пришли 36,41%. В Ростовской области на участки пришли 29,6% избирателей.

Где и какого уровня выборы проходят в России

В этом году в России проходят выборы глав регионов, депутатов региональных заксов и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. Так, губернаторов избирают в 21 субъекте, в том числе в Хакасии, Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях. Кроме того, в Москве выберут мэра. В регионах, где проходят прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться.

Еще в пяти регионах — ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — проходят непрямые выборы высшего должностного лица, то есть его избирают депутаты регионального парламента из кандидатур, утвержденных президентом.

Депутатов региональных законодательных собраний избирают в 20 регионах, в том числе в Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Смоленской областях, а также в четырех новых регионах.

В одномандатных округах четырех субъектов проходят довыборы в Госдуму — депутатов изберут в Карачаево-Черкесии, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области. Мандаты освободились после того, как в апреле и мае скончались три депутата (Николай Борцов, Джашарбек Узденов и Виктор Зубарев), а Алексей Черняк год назад отказался от мандата (все избирались от «Единой России»).

В региональных столицах, в том числе в Майкопе (Адыгея), Якутске (Якутия), Абакане (Хакасия), Красноярске (Красноярский край), Белгороде (Белгородская область), Волгограде (Волгоградская область), Екатеринбурге (Свердловская область), а также в Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе, выбирают гордумы.

Всего на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули около 85 тыс. человек, из них этап регистрации прошли 81,3 тыс. Более 70 тыс. выдвинулись от 20 политических партий, более 10 тыс. зарегистрированных кандидатов — самовыдвиженцы. При этом среди последних впервые с 2017 года нет ни одного кандидата в губернаторы.

В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от «думской пятерки» — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

Расширение ДЭГ

В этом году существенно выросло число регионов, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Если на выборах-2022 технология использовалась в восьми регионах (включая Москву), то в этом году дистанционно смогут проголосовать жители 25 регионов (включая Москву), потенциально это более 22 млн избирателей. Электронное голосование охватит 381 избирательную кампанию. Всего заявки на проведение дистанционного голосования подали более 30 регионов.

В каких регионах в этом году доступно ДЭГ На территории всего региона : Чувашия, Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Воронежская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ. В рамках отдельных кампаний : Карелия, Камчатский край, Пермский край, Белгородская область, Калининградская область, Курская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тульская область, Челябинская область.

Дистанционное голосование осуществляется на региональной платформе ДЭГ (портал vybory.gov.ru), в Москве — через собственную региональную платформу (голосование проходит на сайте elec.mos.ru).

В этом году результаты ДЭГ будут оглашаться по каждому региону после завершения голосования. Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов обещал, что организаторы будут стараться тратить на процедуру подведения результатов не более двух часов. За это время нужно выгрузить списки избирателей, собрать ключ расшифровки, загрузить его в систему.

Вечером 8 сентября было на два часа приостановлено электронное голосование в Ненецком АО из-за того, что жители имели право проголосовать сразу в двух субъектах: на выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого АО и на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. «К сожалению, из-за технической ошибки такое сочетание голосований привело к отказу в выдаче избирателям одного из комплектов бюллетеней: часть избирателей получили только бюллетени первых выборов, часть — только вторых», — сообщили в избиркоме.

Что еще изменилось на выборах в этом году

В этом году реализуются два пилотных проекта: «Мобильная УИК» и «Стоп дубль». Приложение «Мобильная УИК» создано для членов избирательных комиссий, которые проводят подомовые обходы и информируют граждан о выборах. «Наши комиссии и раньше осуществляли такие подомовые обходы для уточнения данных, давали консультации, но все это делалось исключительно вручную, используя бумажные носители. А сейчас новый цифровой сервис ускоряет и облегчает работу членам УИК, позволяет своевременно доводить всю необходимую информацию о выборах, сроках голосования, возможных формах, кандидатах и партиях до избирателей, уточнять списки избирателей и так далее», — поясняла председатель ЦИК Элла Памфилова.

Проект «Стоп дубль», который должен проверять избирателей и предотвращать многократное голосование, уже запускался в 2021 году, однако к этим выборам система, по словам главы ЦИК, была «принципиально доработана». Изначально «пилот» планировалось запустить только в четырех регионах, где идут довыборы в Госдуму, однако позже географию расширили на 31 субъект.

Нововведением в этом году также стала возможность проводить выборы на территориях, где введено военное положение. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в мае. Решение о проведении выборов ЦИК принимает после консультаций с Минобороны и ФСБ. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Теперь можно также создавать экстерриториальные участки и голосовать в СИЗО, если заключенный под стражу находится за пределами своего избирательного округа.

Кроме того, доверенные лица кандидатов теперь утрачивают этот статус после окончания агитационного периода, а представителями СМИ на участках могут быть только журналисты с постоянным трудовым договором, заключенным не менее чем за два месяца до назначения выборов. Наблюдателям и журналистам на избирательном участке теперь должно быть определено специальное место, ранее законодательство не содержало оговорки о местах.

В этом году были также формально упразднены открепительные удостоверения. Памфилова называла их «анахронизмом, который мы уже несколько лет не применяем».