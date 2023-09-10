Лондон обвинил Китай во вмешательстве в работу парламента

Риши Сунак (в центре) (Фото: Jessica Taylor / Reuters)

Лондон обеспокоен попытками Пекина вмешаться в работу парламента страны, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на полях саммита G20, передает телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что в Великобритании задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Сунак заявил, что «глубоко обеспокоен» вмешательством Китая в парламентскую демократию. Такие действия он назвал «явно неприемлемыми». По мнению премьера, «правильный подход — поговорить лицом к лицу».

The Times писала, что полиция Великобритании задержала парламентского референта по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Мужчина был связан с несколькими высокопоставленными парламентариями, которые имеют доступ к секретной информации. Среди них — младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернc, пишет The Times.

Также был задержан второй подозреваемый, данные о нем не раскрываются. Мужчин обвиняют в нарушении закона о государственной тайне, который предусматривает наказание за передачу информации, способной «нанести ущерб безопасности или интересам государства».

Саммит G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В этом году в нем решили не участвовать российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров, а Китай — глава правительства Ли Цян.