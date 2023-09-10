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Times узнала о задержании «китайского шпиона» в британском парламенте

Times: в Британии задержали служащего парламента по подозрению в работе на Китай
Мужчина курировал вопросы, связанные с международной повесткой, в том числе отношения Лондона и Пекина. Парламентарии, с которыми он работал, имели доступ к секретным данным. Спецслужбы считают, что подозреваемого завербовал Китай
Фото: Tolga Akmen / EPA / ТАСС
Фото: Tolga Akmen / EPA / ТАСС

Полиция Великобритании задержала парламентского референта по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Мужчина был связан с несколькими высокопоставленными парламентариями-консерваторами из Палаты общин, передает The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Подозреваемому около 20 лет, отмечает издание. Парламентарии, с которыми работал мужчина, имеют доступ к конфиденциальным сведениям и другой секретной информации. Среди них — младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн, пишет The Times. Однако, как отмечает издание, контакты задержанного с Тугендхартом были ограниченными, и не затрагивали период работы политика в должности министра.

Сотрудник парламента ранее жил и работал в Китае. Представители служб безопасности полагают, что там его могли завербовать и отправить обратно в Великобританию, утверждает газета.

Британец, вернувшись на родину, поступил на работу в парламент. У него был парламентский пропуск. На протяжении нескольких лет мужчина курировал вопросы международной политики, в том числе отношения Лондона и Пекина, отмечает The Times.

Полиция задержала референта и еще одного мужчину по подозрению в совершении преступлений, связанных со шпионажем 13 марта, пишет газета со ссылкой на сообщение Скотланд-Ярда. Первого задержали в Эдинбурге, а второго — в графстве Оксфордшир.

После ареста квартиру парламентского референта в Лондоне обыскали. Затем обоих подозреваемых отпустили под залог до начала октября.

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Мужчин обвиняют в нарушении Закона о государственной тайне, который предусматривает наказание за передачу информации, способной «нанести ущерб безопасности или интересам государства». Ответственность также предусмотрена за отправку любых данных, которые могут быть «прямо или косвенно полезны врагу».

В британском правительстве информацию о задержании сотрудника парламента комментировать отказались. Там пояснили, что не дают комментариев по вопросам, связанным с безопасностью, пишет The Times.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
шпионаж Китай Великобритания Палата общин
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