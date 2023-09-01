TEPCO: в океане после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» обнаружили тритий

После сброса воды с «Фукусимы» в океане замерили уровень трития

Фото: Kyodo / Reuters

В Японии в районе сброса воды с АЭС «Фукусима-1» замерили уровень трития в океане, сообщает издание The Japan News со ссылкой на данные энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Замеры показали, что концентрация этого радиоактивного вещества в океане ниже допустимого предела, как и ожидали специалисты.

«Концентрация трития в очищенной воде перед сбросом составляла около 200 беккерелей на литр, что значительно ниже установленного компанией предела в 1,5 тыс. беккерелей», — говорится в сообщении.

Работы по сбросу воды продолжаются. В TEPCO подчеркнули, что будут подходить к этому вопросу «с предельной осторожностью».

Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа 2023 года. Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий.

Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней — за этот период будет сбрасываться около 460 т очищенной воды в сутки. Ожидается, что вся вода будет сброшена примерно за 30 лет.

После начала сброса воды Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.