Над Брянской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Российские военные в Брянской области сбили украинский беспилотник самолетного типа, который пытался нанести удар по территории России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Попытка дрона совершить атаку была пресечена около 8:30. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», — говорится в сообщении.

Накануне, 9 сентября, Брянская область вновь подверглась атаке. Украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района, никто из местных жителей не пострадал. При этом были частично повреждены два жилых домовладения, в селе нарушилось энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь на 10 сентября украинские силы пытались совершить атаку беспилотниками в районе Крыма. В военном ведомстве сообщили, что российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа над акваторией Черного моря. Других подробностей о пострадавших и разрушениях не сообщалось.