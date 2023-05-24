Водитель, врезавшийся в барьер у Белого дома, хотел убить президента США

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19-летний водитель грузовика, который врезался в защитный барьер рядом с Белым домом, заявил, что хотел убить президента США и захватить власть в стране, сообщает NBC со ссылкой на документы суда.

Как говорится в материалах, после задержания мужчины у Белого дома, он рассказал полицейским о своих намерениях и политических взглядах. В рюкзаке у него нашли флаг со свастикой. Юноша сказал, что заказал его в интернете, и заявил, что восхищается нацистами и Гитлером.

Он сообщил полицейским, что планировал нападение в течение шести месяцев и его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию». Когда его спросили, как юноша захватит власть, он заявил, что «убьет президента» и «причинит вред любому», кто встанет у него на пути».

Грузовик врезался в защитный барьер рядом с Белым домом вечером 22 мая. Никто из сотрудников секретной службы и Белого дома не пострадал.

В последние годы сотрудники служб безопасности усилили меры из-за попыток проникновения в Белый дом, сообщала The New York Times. Так, высоту заборов вокруг здания удвоили почти до 4 м. Расстояние между прутьями ограждения составляет чуть более 12 см.