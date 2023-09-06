Минобороны сообщило об ударе авиации по бойцам полка «Азов»

Российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук, передает «РИА Новости».

Удар был совершен в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Серебрянское лесничество находится между Кременной, Лисичанском (ЛНР) и Северском (ДНР). В результате удара украинская сторона потеряла 30 человек.

Также Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

В середине августа о восстановлении полка «Азов» и его участии в боях в районе Серебрянского лесничества сообщил представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

Командиры «Азова» (Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламар, майор Нацгвардии Олег Хоменко и полковник Нацгвардии Денис Шлега) были взяты в плен российской стороной в мае 2022 года после боев на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука.

Однако азовцы не выехали тогда на Украину, они должны были оставаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии» президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Но 8 июля они вернулись в свою страну. Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.