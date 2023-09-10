Business Insider узнал о тайном ребенке Маска по имени Техно Механикус

Business Insider узнал о тайном ребенке Маска и Граймс по имени Техно Механикус

У американского предпринимателя Илона Маска и канадской певицы Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) есть третий ребенок по имени Техно Механикус, передает Business Insider со ссылкой на неопубликованную биографию бизнесмена, которую написал журналист Уолтер Айзексон.

Возраст ребенка не разглашается. Издание отмечает, что он носит прозвище Тау. Это третий ребенок Маска и Граймс — у пары уже есть сын и дочь.

Таким образом, у Илона Маска десять биологических детей от разных женщин. Среди них — двойняшки Гриффин и Ксавьер, тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от первой жены — Джастин Уилсон. Троих детей — сына X Æ A-XII, дочь Экзу Дарк Сайдерил (певица позднее переименовала ее в Y, но власти не признали новое имя) и, предположительно, Техно Механикуса Маску родила Граймс. Также у бизнесмена есть внебрачные дети — близнецы от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис.

Илон Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году. Спустя три года Маск объявил о расставании с ней.

По данным Bloomberg, Маск является богатейшим человеком в мире. Агентство оценивает его состояние в $229 млрд по состоянию на 10 сентября.