У Бориса Джонсона родился девятый ребенок — сын Фрэнк Альфред Одиссей

У Бориса Джонсона родился девятый ребенок

Кэрри Джонсон (Фото: carrielbjohnson / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

У бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился девятый ребенок — сын Фрэнк Альфред Одиссей. Фотографии с новорожденным опубликовала в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) жена политика Кэрри Джонсон.

Сын родился в 9:15 утра 5 июля. Это третий ребенок пары.

По данным Mail Online, у 59-летнего Джонсона восемь детей. В свою очередь, The Independent пишет о девяти детях политика:

трое (Уилфред, Роми Ирис Шарлотта и новорожденный Фрэнк) от брака с нынешней супругой Кэрри;

дочери Лара Летиция (27 лет) и Кассия Пичес (23 года) и сыновья Майло Артур (25 лет) и Теодор Аполлон (21 год) от брака с Мариной Уиллер;

дочь Стефани от искусствоведа Хелен Макинтайр;

внебрачная дочь — в 2013 году апелляционный суд своим постановлением публично признал Джонсона отцом еще одной девочки, которая была зачата в результате измены Джонсона в 2009 году.

Сам экс-премьер отказывался комментировать информацию о своих детях.

Борис Джонсон был премьер-министром с июля 2019 года. В 2022 году он ушел в отставку на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах.