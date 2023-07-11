Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 16:53
Акции «Самолета» выросли на фоне сообщения о возможных дивидендах Инвестиции, 19:44
Подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки задержали в Туапсе Общество, 19:36
Как локализовываются производства электротехнической продукции РБК+, 19:32
Guardian узнала о попытке Зеленского «переписать» итоговое заявление НАТО Политика, 19:31
У Бориса Джонсона родился девятый ребенок Общество, 19:30
В Думе предложили ограничить статью о гуманном обращении с животными Политика, 19:26
Аналитики Уолл-стрит спрогнозировали падение индекса S&P500 к концу года Инвестиции, 19:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Действительно ключевой». Госдума одобрила закон о цифровом рубле Крипто, 19:15
Замминистра образования Бурятии уволят за езду под наркотиками Общество, 19:10
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 19:09
В НАТО раскрыли, к чему готовы в отношениях с Россией Политика, 19:02
Шойгу заявил об интересе Минобороны к обновлению бронетранспортеров МТЛБ Политика, 18:54
Карта за час: как банк трансформировал сервис доставки Тренды, 18:53
«Время золотой лихорадки прошло»: как селлерам выжить на маркетплейсах Тренды, 18:52
Общество ,  
0 

У Бориса Джонсона родился девятый ребенок

У Бориса Джонсона родился девятый ребенок — сын Фрэнк Альфред Одиссей
Кэрри Джонсон
Кэрри Джонсон (Фото: carrielbjohnson / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

У бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился девятый ребенок — сын Фрэнк Альфред Одиссей. Фотографии с новорожденным опубликовала в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) жена политика Кэрри Джонсон.

Сын родился в 9:15 утра 5 июля. Это третий ребенок пары.

По данным Mail Online, у 59-летнего Джонсона восемь детей. В свою очередь, The Independent пишет о девяти детях политика:

  • трое (Уилфред, Роми Ирис Шарлотта и новорожденный Фрэнк) от брака с нынешней супругой Кэрри;
  • дочери Лара Летиция (27 лет) и Кассия Пичес (23 года) и сыновья Майло Артур (25 лет) и Теодор Аполлон (21 год) от брака с Мариной Уиллер;
  • дочь Стефани от искусствоведа Хелен Макинтайр;
  • внебрачная дочь — в 2013 году апелляционный суд своим постановлением публично признал Джонсона отцом еще одной девочки, которая была зачата в результате измены Джонсона в 2009 году.

Сам экс-премьер отказывался комментировать информацию о своих детях.

Борис Джонсон был премьер-министром с июля 2019 года. В 2022 году он ушел в отставку на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах.

Читайте на РБК Pro
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Уехать из страны или остаться: что делать, если вам грозит уголовное дело
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой
40 лет медитаций и никакого сахара: секреты здоровья Клинта Иствуда
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Персоны
Борис Джонсон Великобритания рождение ребенка
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
Материалы по теме
Наоми Кэмбпелл в возрасте 53 лет родила второго ребенка
Общество
У 83-летнего актера Аль Пачино и его девушки родился сын
Общество
У Роберта Де Ниро родился седьмой ребенок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter