У Бориса Джонсона родился девятый ребенок
У бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился девятый ребенок — сын Фрэнк Альфред Одиссей. Фотографии с новорожденным опубликовала в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) жена политика Кэрри Джонсон.
Сын родился в 9:15 утра 5 июля. Это третий ребенок пары.
По данным Mail Online, у 59-летнего Джонсона восемь детей. В свою очередь, The Independent пишет о девяти детях политика:
- трое (Уилфред, Роми Ирис Шарлотта и новорожденный Фрэнк) от брака с нынешней супругой Кэрри;
- дочери Лара Летиция (27 лет) и Кассия Пичес (23 года) и сыновья Майло Артур (25 лет) и Теодор Аполлон (21 год) от брака с Мариной Уиллер;
- дочь Стефани от искусствоведа Хелен Макинтайр;
- внебрачная дочь — в 2013 году апелляционный суд своим постановлением публично признал Джонсона отцом еще одной девочки, которая была зачата в результате измены Джонсона в 2009 году.
Сам экс-премьер отказывался комментировать информацию о своих детях.
Борис Джонсон был премьер-министром с июля 2019 года. В 2022 году он ушел в отставку на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир