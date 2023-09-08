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В Туве уволили министра и главу Авиалесохраны из-за смертельного ДТП

Ховалыг: в Туве уволили министра и главу Авиалесохраны из-за смертельного ДТП
ДТП произошло минувшей ночью, в нем погибли пять человек. По словам губернатора Тувы Владислава Ховалыга, одна из машин «Авиалесохране», которая подведомственна Минлесхозу, а ее водитель был пьян

Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и руководитель местной «Авиалесохраны» Алаш Куулар уволены из-за ДТП, в котором погибли пять человек, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Одна из машин, попавших в ДТП, принадлежит местной «Авиалесохране», которая подведомственна Минлесхозу. По предварительным данным, водитель служебной машины был пьян.

«Предельный уровень превышен почти в пять раз. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем», — написал Ховалыг.

Уволить министра и главу «Авиалесохраны» он решил, так как они «не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении».

Авария произошла в ночь на 8 сентября на 926-м км дороги Р-257 «Енисей». По данным регионального управления МВД, столкнулись два автомобиля, в результате от полученных травм скончались пять человек.

Материал дополняется.

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Теги
Тува ДТП Владислав Ховалыг