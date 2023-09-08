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Полицейские задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Москве

МВД: полицейские задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Москве
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Оперативники задержали водителя легкового автомобиля, который накануне вечером на Волгоградском проспекте в Москве сбил полицейского и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

«В кратчайшие сроки полицейские задержали водителя иномарки, который сбил сотрудника Госавтоинспекции на Волгоградском проспекте», — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Shot, инцидент произошел 7 августа в 22:50. После наезда на сотрудника ГИБДД водитель Volkswagen заехал во дворы на Окской улице, где бросил машину и скрылся. Он был задержан в подмосковном Реутове.

По данным телеграм-канала, инспектор попал в больницу в тяжелом состоянии, с переломами левой ноги, ребра, шейных позвонков, а также ушибами внутренних органов.

Теги
ГИБДД Москва Волгоградский проспект ДТП
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