МИД подтвердил отсутствие россиян среди погибших в Марокко

Спикер МИДа Захарова: россиян среди погибших при землетрясении в Марокко нет

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Граждан России среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет», — говорится в сообщении Захаровой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасану и семьям погибших.

Землетрясение произошло 9 сентября в 77 км к юго-западу от марокканского Марракеша. Его очаг находился на глубине 10 км. По данным Национального института геофизики, землетрясение было силой 7,0 балла по шкале Рихтера.

Число погибших уже выросло до 820 человек, пострадали еще 632. Всего число жертв превышает 1,4 тыс. человек. Больше всего смертей было зафиксировано в трех провинциях к юго-западу от Марракеша — Аль-Хауз, Тарудант и Чичауа. Еще одно из последствий землетрясения — частичное разрушение исторической части города, признанной наследием ЮНЕСКО.

Это землетрясение называют крупнейшим за почти 20 лет. Последний раз подобное было в 2004 году, тогда погибли около 600 человек.