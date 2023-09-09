branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Шерпа России назвала сложными переговоры по Украине на саммите G20 Политика, 15:51
Форвард «Автомобилиста» сделал хет-трик за 7 минут и побил рекорд в КХЛ Спорт, 15:50
МИД предупредил о риске «тотальной войны» из-за технологической ошибки Технологии и медиа, 15:44
Зеленский встретился с главой МИД Японии Политика, 15:40
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:33
Наземное метро Москвы продлят до Тулы и Калуги Общество, 15:21
В КХЛ забросили самую быструю шайбу в третьем периоде в истории лиги Спорт, 15:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 15:12
МИД подтвердил отсутствие россиян среди погибших в Марокко Общество, 15:11
Фьюри назвал сумму гонорара экс-чемпиона UFC Нганну за бой с ним Спорт, 15:00
Умер премьер-министр зулусов и конкурент Манделы Мангосуту Бутелези Политика, 14:56
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 14:50
Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Зерново Политика, 14:46
НПФ группы «Газпром» инвестировали в трассу «Проспект Багратиона» Новая экономика, 14:40
Общество ,  
0 

МИД подтвердил отсутствие россиян среди погибших в Марокко

Спикер МИДа Захарова: россиян среди погибших при землетрясении в Марокко нет
Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters
Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Граждан России среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет», — говорится в сообщении Захаровой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасану и семьям погибших.

Землетрясение в Марокко. Фотографии
Фотогалерея 

Землетрясение произошло 9 сентября в 77 км к юго-западу от марокканского Марракеша. Его очаг находился на глубине 10 км. По данным Национального института геофизики, землетрясение было силой 7,0 балла по шкале Рихтера.

Число погибших уже выросло до 820 человек, пострадали еще 632. Всего число жертв превышает 1,4 тыс. человек. Больше всего смертей было зафиксировано в трех провинциях к юго-западу от Марракеша — Аль-Хауз, Тарудант и Чичауа. Еще одно из последствий землетрясения — частичное разрушение исторической части города, признанной наследием ЮНЕСКО.

Это землетрясение называют крупнейшим за почти 20 лет. Последний раз подобное было в 2004 году, тогда погибли около 600 человек.

Читайте на РБК Pro
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Теги
Марокко землетрясение россияне Мария Захарова МИД
Материалы по теме
В результате землетрясения в Марокко погибли около 100 человек
Общество
Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632
Общество
Путин направил соболезнования королю Марокко после землетрясения
Политика