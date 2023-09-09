Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 820, еще 672 пострадали

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 800 человек

Число погибших в результате семибалльного землетрясения в Марокко выросло до 820, еще свыше 600 человек пострадали. Очаг находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша

Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 820, еще 632 пострадали, сообщает Hespress со ссылкой на обновленные данные марокканского МВД. Ранее сообщалось о 632 погибших и 329 пострадавших.

По данным министерства, больше всего смертей было зафиксировано в трех провинциях к юго-западу от Марракеша — Аль-Хауз (349 смертей), Тарудант (271) и Чичауа (91). В провинции Марракеш погибли 13 человек, еще в пяти регионах — от трех до нескольких десятков.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, эпицентр — в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. По данным Национального института геофизики Марокко, магнитуда составила 7,0.

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Как отмечал Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО. Hespress публикует кадры сотен человек, пережидающих толчки на центральной площади Марракеша.

Соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасану направили многие мировые лидеры, в том числе российский президент Владимир Путин. «В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в его сообщении.

Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Его магнитуда составила 6,5, тогда погибли около 600 человек.