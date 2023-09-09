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Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Президент Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах мэра Москвы
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Выборы мэра Москвы

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
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Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что избирательные процедуры в России выстроены максимально удобно. «Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно», — уточнил он.

В 2021 году президент проголосовал на выборах в Госдуму дистанционно из-за условий санитарных ограничений, введенных тогда в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году он проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве.

С 8 по 10 сентября в России проходят выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня.

Из политиков на выборах уже проголосовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и главы регионов, включая мэра Москвы Сергей Собянина, который идет на новый срок.

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