ВЭФ в 2023 году посетят представители стран Азии, Китай и КНДР

Власти Приморья назвали страны-участницы ВЭФ в этом году

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году ожидаются делегации из нескольких стран Азии, Китая, Индии и Северной Кореи, сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина в эфире телеканала «ОТВ». Ее слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Также в форуме примут участие представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Сингапура, Филиппин, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса.

VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года во Владивостоке. В 2022 году форум проходил с 5 по 8 сентября на тему «На пути к многополярному миру». В пленарном заседании 7 сентября принял участие президент Владимир Путин, участниками форума стали председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и премьер-министры Армении, Монголии и Мьянмы Никол Пашинян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайн.