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Британская компания предложила Киеву наладить выпуск запчастей для гаубиц

BAE Systems заявила о готовности наладить выпуск запчастей для гаубиц на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Чарльз Вудберн (в центре)
Владимир Зеленский и Чарльз Вудберн (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Британская компания — производитель оружия BAE Systems могла бы помочь украинским партнерам наладить производство запчастей для военной техники и оружия, которые поставляются Киеву, в течение нескольких месяцев. Об этом заявил генеральный директор компании Чарльз Вудберн, его слова приводит The Financial Times. Речь идет в первую очередь о запчастях для гаубиц L119 калибра 105 мм.

Вудберн отметил, что у украинцев есть своя промышленная база, они «стремятся встать на путь к самодостаточности».

Решение, стоит ли вообще и когда именно создавать собственный завод BAE Systems на Украине, потребует времени, добавил глава компании.

BAE Systems — крупнейшая оборонная компания Великобритании. По объему продаж продукции военного назначения она в 2021 году занимала седьмое место в мире. BAE Systems производит в том числе танки Challenger, истребители Typhoop и боевые машины пехоты Bradley.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский встретился с главой компании Вудберном. По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству на Украине новых легких орудий L119.

В Кремле заявили, что восприняли сообщения об открытии офиса компании «со знаком минус», но подчеркнули, что это не может каким-либо образом повлиять на «предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции».

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Великобритания Украина оружие вооружение Военная операция на Украине
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