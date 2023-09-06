Центру России пообещали «большое классическое бабье лето»

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Бабье лето придет в Центральную России во вторник, 12 сентября, сообщил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная со вторника в регион придет большое классическое бабье лето. На карте Европейской России раскинется империя высокого атмосферного давления скандинавского происхождения, благодаря чему ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло. Бабье лето продержится как минимум неделю», — сказал он.

Ожидается, что сентябрь будет теплым и сухим. «Дефицит осадков может будет достигать 40%, а среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму», — отметил он.

В октябре существует высокая вероятность старого бабьего лета «на фоне повышенного температурного фона и недобора небесной влаги», рассказал Тишковец.

При этом в конце недели ожидается резкое похолодание, «связанное с вторжением полярного воздуха», сообщил синоптик.

«В пятницу (8 сентября) природа впервые погрузит нас в настоящую осень, и финал рабочей недели будет самым промозглым. В тылу циклона снова станет пасмурно, пройдут локальные дожди, ветрено, столбики термометров под утро опустятся до +5…+10, после полудня будет всего +11…+16, что на несколько градусов ниже климатической нормы», — отметил Тишковец.

На выходных «фон атмосферного давления снова начнет расти, а значит, день рождения столицы будет относительно погожим и сухим», — заключил он.

О похолодании 7 и 8 сентября до этого сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Последние дни рабочей недели, четверг и пятница, будут прохладными, температура будет 12–16 градусов. Также [ожидаются] кратковременные дожди», — говорил Вильфанд.