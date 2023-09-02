Вильфанд пообещал москвичам на выходных дождь и 20 градусов тепла

Вильфанд спрогнозировал понижение температуры до 20 градусов на выходных в Москве

На выходных в Москве ожидается понижение температуры до 20 градусов днем и небольшой дождь, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По сравнению с пятницей, погода будет более дождливой, в субботу [2 сентября] пройдет фронтальный раздел, он будет не очень выраженным, поэтому сильных осадков не ожидается, но все-таки они будут», — сказал Вильфанд.

Ночью температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, днем — от 20 до 22 градусов тепла, отметил он.

«В воскресенье вероятность осадков еще меньше, а температурный фон такой же», — добавил синоптик.

Начало следующей недели в Москве будет теплым, а к середине недели начнется похолодание, заявил Вильфанд ТАСС. В понедельник, 4 сентября, температура днем будет плюс 20-22 градуса, ночью — плюс 8-13 градусов, преимущественно без осадков. По области температура по-прежнему будет доходить до 24 градусов, сообщил синоптик. Во вторник, 5 сентября, по его словам, существенно погода не изменится.

В среду атмосферное давление значительно понизится, так что ожидается облачная и дождливая погода, а дневная температура — плюс 15-20 градусов. «Последние дни рабочей недели, четверг и пятница, будут прохладными, температура будет 12-16 градусов. Также [ожидаются] кратковременные дожди», — отметил Вильфанд.