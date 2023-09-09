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В Германии рассказали о тройном ударе по экономике страны

WSJ: Экономика Германии слабеет из-за тройного удара

После стагнации с конца 2022 года объем производства в Германии сокращается за счет высоких цен на энергию, ограничений в торговле и конкуренции с Китаем в ключевых секторах, заявил старший руководитель центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуа, передает Wall Street Journal.

«Существует тройной удар: высокие цены на энергоносители, препятствия для мировой торговли и конкуренция с Китаем», — рассказал эксперт. Он отметил, что Германия уступила Китаю даже в автомобильном секторе.

На экономику страны негативно повлияло начало военной операции на Украине, а также рост инфляции. Эксперты отмечают также сокращение сектора услуг.

По данным издания, экономика Германии может избежать сокращения в текущем квартале только если в августе и сентябре произойдет восстановление, однако опросы предприятий показывают, что производственная активность фактически ослабла.

В конце июля Bloomberg сравнил экономику Германии с «больным человеком Европы» из-за затяжных экономических трудностей. Тогда экономисты также прогнозировали возобновление рецессии во второй половине 2023 года.

До этого агентство отмечало, что Германия десятилетиями была экономическим двигателем Европы, благодаря чему та выходила «из одного кризиса за другим». Однако теперь устойчивость немецкой экономики пошатнулась, что угрожает всему региону. Эксперты прогнозируют Германии отставание от других европейских стран «на долгие годы», а МВФ считает, что в этом году рост ее ВВП будет самым медленным среди стран G7.

Теги
Германия Экономика стагнация
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